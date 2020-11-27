Renato Portaluppi usou camiseta em homenagem a Maradona contra o Guaraní

Não bastasse a boa apresentação protagonizada dentro das quatro linhas pela equipe do Grêmio traduzida na vitória por 2 a 0 contra o Guaraní em Assunção, o Tricolor também protagonizou uma bonita homenagem a Diego Armando Maradona na figura de seu treinador, Renato Portaluppi.

Durante o confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico utilizou uma réplica da camisa da Argentina com o número 10 e o nome de Maradona por conta do falecimento doo ex-jogador argentino na última quarta-feira (25).

A repercussão do feito de Renato foi tamanha que até mesmo o perfil oficial da Libertadores compartilhou imagens com a homenagem feita por Renato, algo que recebeu muitos elogios por parte de torcedores de diversos clubes nos comentários.