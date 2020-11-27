AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Renato Portaluppi usou camiseta em homenagem a Maradona contra o Guaraní

Tendo sido contemporâneo de Don Diego no futebol italiano, o treinador gremista usou uma replica da camisa da Argentina com a 10 e o nome de Maradona...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 23:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 23:42
Não bastasse a boa apresentação protagonizada dentro das quatro linhas pela equipe do Grêmio traduzida na vitória por 2 a 0 contra o Guaraní em Assunção, o Tricolor também protagonizou uma bonita homenagem a Diego Armando Maradona na figura de seu treinador, Renato Portaluppi.
Durante o confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico utilizou uma réplica da camisa da Argentina com o número 10 e o nome de Maradona por conta do falecimento doo ex-jogador argentino na última quarta-feira (25).
A repercussão do feito de Renato foi tamanha que até mesmo o perfil oficial da Libertadores compartilhou imagens com a homenagem feita por Renato, algo que recebeu muitos elogios por parte de torcedores de diversos clubes nos comentários.
Como o Grêmio não jogará pelo Brasileirão no fim de semana pela incompatibilidade de datas com o Flamengo, o próximo compromisso da equipe será na próxima quinta-feira (3) recebendo o Guaraní, na Arena, às 21h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Defesa Civil afirma que não foram registrados acionamentos.
Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo
Imagem de destaque
Quer começar a semana mais leve? Veja 11 receitas saudáveis com chia
Imagem BBC Brasil
O chinês formado em universidade de elite que é acusado de ser o 'rei do fentanil' do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados