Renato Portaluppi sai em defesa da equipe após revés

Na noite desta quinta-feira, o Grêmio foi superado pelo Sport e encerrou a 7ª rodada do Brasileirão na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, situação que liga o sinal de alerta dentro do clube.Na coletiva de imprensa, Portaluppi saiu em defesa do seu elenco e, mesmo com o revés dentro de casa, enxergou pontos positivos.
‘O Grêmio é uma das equipes que mais cria no Brasileirão. O segundo tempo foi muito bom. Infelizmente hoje tivemos momentos ruins. Mas o mais importante é dar tranquilidade ao grupo’, declarou.
O Grêmio volta a campo no próximo domingo, quando encara o Atlético-GO, fora de casa, pela 8ª rodada do Brasileirão.