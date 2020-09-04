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futebol

Renato Portaluppi sai em defesa da equipe após revés

Treinador gostou do que viu na etapa final e aposta na reação do Tricolor no decorrer do torneio...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 23:07

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 23:07
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na noite desta quinta-feira, o Grêmio foi superado pelo Sport e encerrou a 7ª rodada do Brasileirão na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, situação que liga o sinal de alerta dentro do clube.Na coletiva de imprensa, Portaluppi saiu em defesa do seu elenco e, mesmo com o revés dentro de casa, enxergou pontos positivos.
‘O Grêmio é uma das equipes que mais cria no Brasileirão. O segundo tempo foi muito bom. Infelizmente hoje tivemos momentos ruins. Mas o mais importante é dar tranquilidade ao grupo’, declarou.
O Grêmio volta a campo no próximo domingo, quando encara o Atlético-GO, fora de casa, pela 8ª rodada do Brasileirão.

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