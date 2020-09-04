Renato Portaluppi sai em defesa da equipe após revés

Na noite desta quinta-feira, o Grêmio foi superado pelo Sport e encerrou a 7ª rodada do Brasileirão na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, situação que liga o sinal de alerta dentro do clube.Na coletiva de imprensa, Portaluppi saiu em defesa do seu elenco e, mesmo com o revés dentro de casa, enxergou pontos positivos.