Renato Portaluppi analisa desempenho do Grêmio em clássico

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O clima no Grêmio após a vitória no Gre-Nal era de alívio. Em jogo truncado, o Tricolor levou a melhor em cima do maior rival com um belo gol marcado através de Léo Chú.

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Nos vestiários, o técnico Renato Gaúcho analisou o desempenho da equipe, admitiu que o clássico não foi dos melhores, mas valorizou o placar final.

‘Temos muito garotos no time profissional. Os garotos vão nos ajudar e eu fico muito feliz. Não só eu como toda nossa torcida, diretoria e grupo de jogadores. Fazemos o trabalho do profissional com a base para colher frutos e isso se vê em dias como hoje’, afirmou.

‘Sei que o Gre-Nal não foi tecnicamente bom. Terminamos com 9 garotos em campo, ganhamos o Gre-Nal e somos líderes com um jogo a menos. Isso que temos que falar’, completou.

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