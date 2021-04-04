Renato Portaluppi analisa desempenho do Grêmio em clássico

O clima no Grêmio após a vitória no Gre-Nal era de alívio. Em jogo truncado, o Tricolor levou a melhor em cima do maior rival com um belo gol marcado através de Léo Chú.
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Nos vestiários, o técnico Renato Gaúcho analisou o desempenho da equipe, admitiu que o clássico não foi dos melhores, mas valorizou o placar final.
‘Temos muito garotos no time profissional. Os garotos vão nos ajudar e eu fico muito feliz. Não só eu como toda nossa torcida, diretoria e grupo de jogadores. Fazemos o trabalho do profissional com a base para colher frutos e isso se vê em dias como hoje’, afirmou.
‘Sei que o Gre-Nal não foi tecnicamente bom. Terminamos com 9 garotos em campo, ganhamos o Gre-Nal e somos líderes com um jogo a menos. Isso que temos que falar’, completou.
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Com a vitória, o Grêmio chegou aos 17 pontos e assume a liderança do Campeonato Gaúcho.