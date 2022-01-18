Renato 'Pitbull': Do interior baiano para as mídias no Paraguai

Aos 21 anos, Renato "Pitbull" foi apresentado na última semana pelo General Caballero, clube da primeira divisão do campeonato paraguaio. O volante do Flamengo-SP, tem empréstimo de um ano para disputa do campeonato paraguaio e também da taça Sulamericana em 2022.+ Robert Lewandowski vence o prêmio 'The Best' pelo segundo ano seguido

De Ruy Barbosa-BA para o mundo, Renato deixou sua casa, família e amigos em busca do sonho no mundo da bola aos 16 anos, e como boa parte dos jovens jogadores no Brasil, passou por dificuldades para conquistar os primeiros passos no futebol.

- Por ser do interior da Bahia, as pessoas desacreditavam de mim e diziam que eu não chegaria a lugar nenhum. Eu tive que morar sozinho em Feira de Santana no começo de tudo, eu só tinha cuscuz pra comer no café da manhã, almoço e jantar - disse.

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Apesar do período difícil, Pitbull não se arrependeu dos momentos mais sombrios e seguiu em frente, se agarrando na fé e também em seu talento no futebol. Como base, Tio Nilio foi uma das peças fundamentais na vida do atleta para seguir batalhando, pois acreditou em seu talento e abriu portas para o futebol. Com oportunidade de compra após o empréstimo, Renato se mantém otimista para essa temporada e quer brigar por grandes coisas no clube paraguaio.

- Busco sempre trabalhar forte diariamente para conquistar meu espaço no time, tenho a oportunidade de mudar minha vida financeira, a vida da minha mãe e da minha família. Então, farei tudo que puder por essa grande porta que se abriu em minha vida - completou.