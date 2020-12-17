Renato pede desculpas ao torcedor e sai em defesa do grupo

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após a goleada sofrida na Vila Belmiro, que culminou com a eliminação do Grêmio na Libertadores, o técnico Renato Gaúcho compareceu à sala de imprensa e chamou a responsabilidade.

+ TABELA DA LIBERTADORES DA AMÉRICACom a seriedade que o momento precisa, o comandante assumiu a culpa pela queda e mandou recado para quem classifica a eliminação como ‘vexame’.

‘Nessas horas tem gente que gosta de apunhalar, falar palavras mais fortes e sei lá o que se passa na cabeça. O Grêmio não dá vexame. O Grêmio tem um problema, dá vexame porque chega em todas as competições. É o vexame que o Grêmio dá’, afirmou o treinador.

‘Tem coisas que converso somente com o grupo. Não adianta falar em público o que aconteceu ou deixou de acontecer. Se tem culpado, sou eu. Meu grupo eu vou defender sempre’.