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futebol

Renato pede desculpas ao torcedor e sai em defesa do grupo

Treinador assumiu a responsabilidade pela goleada na Vila Belmiro e saiu em defesa do seu elenco...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 22:41

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 22:41

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Após a goleada sofrida na Vila Belmiro, que culminou com a eliminação do Grêmio na Libertadores, o técnico Renato Gaúcho compareceu à sala de imprensa e chamou a responsabilidade.
+ TABELA DA LIBERTADORES DA AMÉRICACom a seriedade que o momento precisa, o comandante assumiu a culpa pela queda e mandou recado para quem classifica a eliminação como ‘vexame’.
‘Nessas horas tem gente que gosta de apunhalar, falar palavras mais fortes e sei lá o que se passa na cabeça. O Grêmio não dá vexame. O Grêmio tem um problema, dá vexame porque chega em todas as competições. É o vexame que o Grêmio dá’, afirmou o treinador.
‘Tem coisas que converso somente com o grupo. Não adianta falar em público o que aconteceu ou deixou de acontecer. Se tem culpado, sou eu. Meu grupo eu vou defender sempre’.
Com a queda na Libertadores, o Grêmio de Renato Gaúcho terá a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro no calendário.

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