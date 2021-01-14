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futebol

Renato lamenta não decidir a Copa do Brasil na Arena

No sorteio da CBF, o Tricolor vai realizar o primeiro jogo em casa e o segundo no Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 16:51

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 16:51

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Foi sorteado o mando de campo da final da Copa do Brasil e o Grêmio não saiu feliz. Nas bolinhas, o Palmeiras seu mais sorte e vai decidir a competição no Allianz Parque.
+ TABELA DA COPA DO BRASIL
Sem motivos para comemorar no sorteio, o técnico Renato Gaúcho resolveu exaltar a importância do primeiro jogo, quando recebe o Verdão na Arena.
‘Gostaria de decidir em casa, mas não foi possível. O importante é que não tem o gol qualificado e vai depender muito do primeiro jogo. A equipe do Grêmio não muda a forma de jogar (atuando dentro ou fora da Arena). A gente vem conquistando alguns títulos nos últimos anos e fica muito difícil mudar em cima de uma decisão. O Abel Ferreira conhece bem a equipe do Grêmio e nós a do Palmeiras. Serão 180 minutos de muito futebol e grandes lances, pois são dois grandes times’, afirmou Renato.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Vale lembrar, que na Copa do Brasil 2016, Grêmio e Palmeiras também se enfrentaram e o Tricolor fez o primeiro jogo em casa. Após obter a vantagem de 2 a 1, o time gaúcho segurou o empate na casa do rival e avançou.

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