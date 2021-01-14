Renato lamenta não decidir a Copa do Brasil na Arena

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Foi sorteado o mando de campo da final da Copa do Brasil e o Grêmio não saiu feliz. Nas bolinhas, o Palmeiras seu mais sorte e vai decidir a competição no Allianz Parque.

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Sem motivos para comemorar no sorteio, o técnico Renato Gaúcho resolveu exaltar a importância do primeiro jogo, quando recebe o Verdão na Arena.

‘Gostaria de decidir em casa, mas não foi possível. O importante é que não tem o gol qualificado e vai depender muito do primeiro jogo. A equipe do Grêmio não muda a forma de jogar (atuando dentro ou fora da Arena). A gente vem conquistando alguns títulos nos últimos anos e fica muito difícil mudar em cima de uma decisão. O Abel Ferreira conhece bem a equipe do Grêmio e nós a do Palmeiras. Serão 180 minutos de muito futebol e grandes lances, pois são dois grandes times’, afirmou Renato.

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