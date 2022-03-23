Renato Kayzer vibra com os primeiros gols pelo Fortaleza

Contratado a peso de ouro no início da temporada, o atacante Renato Kayzer finalmente desencantou com a camisa do Fortaleza ao marcar dois gols diante do Botafogo-PB.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Após o duelo que terminou 5 a 1 a favor do Leão, o centroavante não escondeu a sua animação e alívio.
‘Feliz por ser consagrado aqui dentro do Castelão. A torcida fez a parte dela. Um grande público. Grande jogo que fizemos, principalmente no segundo tempo - afirmou, nas redes sociais do clube’, declarou ao departamento de comunicação do Tricolor.
Calendário
Com Renato Kayzer embalado, o Fortaleza encara o vencedor de Botafogo-PB e Náutico na próxima fase da Copa do Nordeste.