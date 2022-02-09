Renato Kayzer é anunciado como novo reforço do Fortaleza

De olho na disputa dos torneios em 2022, o Fortaleza anunciou a chegada do atacante Renato Kayzer, que estava no Athletico. O acordo entre jogador e Leão vai até a temporada 2025.
Para ficar com Renato Kayzer, o Fortaleza colocou a mão no bolso e gastou R$ 6 milhões, que serão pagos até 2023.
Faro de Gol
O principal motivo para a contratação foi o faro de gol do centroavante, que teve muito destaque no time da Arena da Baixada.
Durante a sua passagem, ele participou de 82 jogos e anotou 20 gols com a camisa do Athletico.