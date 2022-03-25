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futebol

Renato Kayzer admite ansiedade por sorteio da Libertadores

Leão faz a sua estreia no torneio continental e irá descobrir quem serão os adversários nesta sexta-feira...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 09:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 09:25
A sexta-feira é especial para o Fortaleza. O Leão está classificado para a Libertadores da América e irá conhecer seus adversários em sua primeira participação.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O atacante Renato Kayzer não escondeu a ansiedade para descobrir em qual grupo o Tricolor vai cair.
'Um dia histórico para o clube, acho que todos que fazem parte, que vivem o dia a dia do time, os torcedores vão estar ligados. Acho que será um dia feliz para todos. Espero que a gente possa se dar bem nessa competição, que é muito grande, que a gente possa fazer um grande campeonato. Estou ansioso também pelo sorteio’, afirmou.
Vale citar, que nesta temporada, além da Libertadores da América, o Fortaleza tem no calendário a Copa do Nordeste, estadual, Copa do Brasil e Brasileirão.
Crédito: RenatoKayzercomacamisadoFortaleza(Divulgação/Fortaleza

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