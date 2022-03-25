Renato Kayzer admite ansiedade por sorteio da Libertadores

A sexta-feira é especial para o Fortaleza. O Leão está classificado para a Libertadores da América e irá conhecer seus adversários em sua primeira participação.

'Um dia histórico para o clube, acho que todos que fazem parte, que vivem o dia a dia do time, os torcedores vão estar ligados. Acho que será um dia feliz para todos. Espero que a gente possa se dar bem nessa competição, que é muito grande, que a gente possa fazer um grande campeonato. Estou ansioso também pelo sorteio’, afirmou.