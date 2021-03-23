Renato Gaúcho só volta aos trabalhos na quinta-feira

O elenco principal do Grêmio voltou aos trabalhos. Após ganhar alguns dias de descanso após a temporada 2020 que foi exaustiva, os principais jogadores se reapresentaram no CT Luiz Carvalho.
A única ausência mais sentida foi o técnico Renato Gaúcho, que ganhou uma folga a mais e vai marcar presença apenas na próxima quinta-feira.
De férias, o comandante está no Rio de Janeiro e o torcedor gremista pode acompanhar suas aventuras em solo carioca através das redes sociais de Carol Portaluppi, filha do treinador.
Com o seu vinculo estendido até o fim do ano, Renato Gaúcho precisa mostrar resultado ao longo de 2021 e deixar o Grêmio no topo do futebol nacional.
Apesar das temporadas 2016 e 2017, quando fez o Grêmio faturar a Copa do Brasil e Libertadores, Portaluppi acumulou o tricampeonato gaúcho e sabe que precisa conquistar torneios mais relevantes.