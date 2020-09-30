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futebol

Renato Gaúcho reconhece a melhora do Grêmio na etapa final

Tricolor encontrou dificuldades contra a Católica na etapa inicial e melhorou nos 45 minutos finais...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 22:51

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 22:51
Crédito: AFP
O torcedor do Grêmio dorme aliviado nesta terça-feira. Diante da Universidad Católica, o Tricolor chegou a sua terceira vitória no torneio e assumiu a liderança da chave E, com 10 pontos.Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho analisou o confronto e reconheceu que o time subiu de produção na etapa final.
‘Estávamos um pouquinho perdidos no primeiro tempo. Fomos bem porque fizemos o gol no início do segundo tempo. Eles deixaram espaço logo depois do gol. Nos protegemos, apareceu outro espaço e fizemos outro gol (...) demos muito espaços para eles, principalmente pela nossa falta de entrosamento. Mudamos nossa maneira de jogar, não demos mais espaços. Eles jogaram muito tranquilamente anteriormente. Com o gol, tivemos tranquilidade’, declarou.
Na rodada derradeira da fase de grupos, o Tricolor de Portaluppi recebe o América de Cali, na Arena.

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