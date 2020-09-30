Renato Gaúcho reconhece a melhora do Grêmio na etapa final

O torcedor do Grêmio dorme aliviado nesta terça-feira. Diante da Universidad Católica, o Tricolor chegou a sua terceira vitória no torneio e assumiu a liderança da chave E, com 10 pontos.Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho analisou o confronto e reconheceu que o time subiu de produção na etapa final.

‘Estávamos um pouquinho perdidos no primeiro tempo. Fomos bem porque fizemos o gol no início do segundo tempo. Eles deixaram espaço logo depois do gol. Nos protegemos, apareceu outro espaço e fizemos outro gol (...) demos muito espaços para eles, principalmente pela nossa falta de entrosamento. Mudamos nossa maneira de jogar, não demos mais espaços. Eles jogaram muito tranquilamente anteriormente. Com o gol, tivemos tranquilidade’, declarou.