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futebol

Renato Gaúcho prolonga contrato com o Grêmio até fevereiro de 2021

Com a decisão, Portaluppi fica no Tricolor até o término da temporada em disputa...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 15:55

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 15:55

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
A torcida do Grêmio ganhou mais uma notícia positiva nesta sexta-feira. Depois de algumas semanas de negociação, o Tricolor acertou a permanência de Renato Gaúcho até fevereiro de 2021, quando encerra a atual temporada.Inicialmente, a informação foi divulgada pelo UOL, mas a reportagem também teve a confirmação do vínculo. O Tricolor deve informar nos próximos dias de maneira oficial.
No comando do Grêmio desde a temporada 2016, Portaluppi coleciona taças com o time gaúcho. Nesta temporada, o time já faturou o estadual e está nas oitavas de final da Libertadores, semi da Copa do Brasil e no G-6 do Campeonato Brasileiro.
Renovação
Apesar do bom momento dentro de campo, ainda não é certo que Renato Gaúcho permaneça no clube após fevereiro. Para que isso ocorra, o desempenho dentro de campo será fundamental para a decisão do clube e treinador.

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