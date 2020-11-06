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Renato Gaúcho parabeniza elenco do Grêmio por mais uma classificação

No Alfredo Jaconi, o Tricolor suportou a pressão do rival e conseguiu avançar na Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 11:07

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 11:07

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A quinta-feira do Grêmio terminou de maneira feliz. Após passar aperto diante do Juventude, o Tricolor conseguiu a sua vitória por 1 a 0 e avançou na Copa do Brasil.Na entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho, que foi alvo de críticas da torcida nas redes sociais, parabenizou o elenco por mais uma classificação.
‘Tem coisas que não deram certo, mas o mais importante foram os elogios, os parabéns que dei ao grupo pela parte tática. O Juventude estava jogando por uma bola, e a gente não deu espaços para eles’, afirmou, antes de completar:
‘Uma das coisas que eu não gostei foi que no primeiro tempo, a gente se livrou muito fácil da bola’, acrescentou.
Agora, o Tricolor deixa a Copa do Brasil de lado e foca no Brasileirão. No fim de semana, o duelo é contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

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