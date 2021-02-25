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Renato Gaúcho não comanda o Grêmio diante do Red Bull Bragantino

De olho na final da Copa do Brasil, o treinador não viaja para São Paulo para ficar com o time principal...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 22:11

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 22:11
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A cabeça do Grêmio já está na Copa do Brasil. De olho no Palmeiras, rival do próximo domingo, o Tricolor encara o Red Bull Bragantino recheado de reservas e sem o técnico Renato Gaúcho, que fica em Porto Alegre para trabalhar com o time principal.
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Sendo assim, o time do Rio Grande do Sul será comandado por Alexandre Mendes, que é o braço direito do treinador.
No time que vai a campo sem novidades. A única dúvida é no gol, onde Júlio César briga por uma vaga com o jovem Brenno.
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Confira a escalação: Julio César (Brenno); Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan e Thaciano; Ferreira, Pinares e Everton; Diego Churín.

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