Renato Gaúcho não comanda o Grêmio diante do Red Bull Bragantino

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A cabeça do Grêmio já está na Copa do Brasil. De olho no Palmeiras, rival do próximo domingo, o Tricolor encara o Red Bull Bragantino recheado de reservas e sem o técnico Renato Gaúcho, que fica em Porto Alegre para trabalhar com o time principal.

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Sendo assim, o time do Rio Grande do Sul será comandado por Alexandre Mendes, que é o braço direito do treinador.

No time que vai a campo sem novidades. A única dúvida é no gol, onde Júlio César briga por uma vaga com o jovem Brenno.

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