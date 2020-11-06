Renato Gaúcho mantém invencibilidade contra o Juventude

Na noite desta quinta-feira, o Grêmio foi até o Alfredo Jaconi, segurou a pressão do Juventude, venceu por 1 a 0 e carimbou o seu passaporte para as quartas de final da Copa do Brasil.Além de garantir uma vaga entre os oito melhores na competição nacional, o técnico Renato Gaúcho manteve a sua sina positiva diante do Jaconero. Desde a sua volta ao clube, o Tricolor encarou o time da serra por 10 vezes e não sofreu nenhum gol.
Só em 2020 foram três confrontos. Apesar de não viver uma fase tão gloriosa em exibição, o Tricolor os duelos e marcou cinco gols.
Veja o retrospecto de Renato Gaúcho contra o Juventude:
Grêmio 4 x 0 Juventude - 2017Juventude 0 x 2 Grêmio – 2018Grêmio 3 x 0 Juventude – 2019Juventude 0 x 6 Grêmio – 2019Grêmio 0 x 0 Juventude – 2019Juventude 0 x 0 Grêmio – 2019Grêmio 3 x 0 Juventude – 2019Grêmio 3 x 0 Juventude – 2020Grêmio 1 x 0 Juventude – 2020Juventude 0 x 1 Grêmio - 2020