Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Renato Gaúcho mantém invencibilidade contra o Juventude

Desde a sua volta ao Tricolor, o comandante não perdeu e também não sofreu gols nos 10 jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 23:47

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 23:47

Crédito: Arthur Dallegrave/ECJuventude
Na noite desta quinta-feira, o Grêmio foi até o Alfredo Jaconi, segurou a pressão do Juventude, venceu por 1 a 0 e carimbou o seu passaporte para as quartas de final da Copa do Brasil.Além de garantir uma vaga entre os oito melhores na competição nacional, o técnico Renato Gaúcho manteve a sua sina positiva diante do Jaconero. Desde a sua volta ao clube, o Tricolor encarou o time da serra por 10 vezes e não sofreu nenhum gol.
Só em 2020 foram três confrontos. Apesar de não viver uma fase tão gloriosa em exibição, o Tricolor os duelos e marcou cinco gols.
Veja o retrospecto de Renato Gaúcho contra o Juventude:
Grêmio 4 x 0 Juventude - 2017Juventude 0 x 2 Grêmio – 2018Grêmio 3 x 0 Juventude – 2019Juventude 0 x 6 Grêmio – 2019Grêmio 0 x 0 Juventude – 2019Juventude 0 x 0 Grêmio – 2019Grêmio 3 x 0 Juventude – 2019Grêmio 3 x 0 Juventude – 2020Grêmio 1 x 0 Juventude – 2020Juventude 0 x 1 Grêmio - 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados