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futebol

Renato Gaúcho lamenta as chances desperdiçadas no empate do Grêmio

Tricolor criou boas oportunidades diante do Coritiba, mas não conseguiu sair de campo com a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 20:32

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:32

Crédito: Divulgação twitter
O Grêmio encerra mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com o sinal de alerta ligado. Diante do Coritiba, o Tricolor criou chances, mas não conseguiu converter, o que fez o placar terminar empatado por 1 a 1.
+ CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Incomodado com a situação, Renato Gaúcho foi questionado pela imprensa pós-jogo e deu a sua avaliação sobre o desempenho do time.
‘O Grêmio vem jogando bem. Jogou bem novamente hoje, mas não aproveitamos as oportunidades que criamos. Tivemos todas as chances de sair daqui com três pontos, tivemos o desperdício do pênalti. E o adversário também quer ganhar, está brigando por alguma coisa. No momento que pintar a oportunidade, tem que matar, fazer o gol. Tivemos e não matamos. Isso dá moral para o adversário’, afirmou.
Com o empate fora de casa, o Grêmio aparece na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos.

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