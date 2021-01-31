Renato Gaúcho lamenta as chances desperdiçadas no empate do Grêmio

O Grêmio encerra mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com o sinal de alerta ligado. Diante do Coritiba, o Tricolor criou chances, mas não conseguiu converter, o que fez o placar terminar empatado por 1 a 1.

‘O Grêmio vem jogando bem. Jogou bem novamente hoje, mas não aproveitamos as oportunidades que criamos. Tivemos todas as chances de sair daqui com três pontos, tivemos o desperdício do pênalti. E o adversário também quer ganhar, está brigando por alguma coisa. No momento que pintar a oportunidade, tem que matar, fazer o gol. Tivemos e não matamos. Isso dá moral para o adversário’, afirmou.