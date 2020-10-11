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futebol

Renato Gaúcho justifica escolha por Cortez ao invés de Diogo Barbosa

Lateral foi contratado junto ao Palmeiras, mas foi preterido pelo concorrente de posição neste domingo...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 19:42
Crédito: Instagram/Diogo Barbosa
Contratado para disputar posição com Bruno Cortez, Diogo Barbosa iniciou o duelo contra o Santos no banco de reservas e quando entrou em campo foi importante. No gol de Diego Souza, o lateral-esquerdo iniciou a jogada e ganhou elogios da torcida.Questionado na coletiva de imprensa sobre a escolha de manter o reforço no banco de reservas, Portaluppi preferiu desconversar e exaltar a força do seu elenco.
‘Foi opção, tenho procurado trocar nas laterais para descansar já que a cada três dias temos jogo, viagem. Isso faz com o jogador fique cansado. E já perdi jogadores por isso. Estamos tentando todos os cuidados para não perder nesse sentido. Tenho dois bons laterais na esquerda e dois na direita’, finalizou.
Vale lembrar, que Diogo Barbosa chegou ao Grêmio devido a um pedido de Renato Gaúcho. O Tricolor pagou cerca de R$ 10 milhões ao Palmeiras pelo atleta.

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