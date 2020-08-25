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futebol

Renato Gaúcho garante o Grêmio na briga pelo título do Brasileirão

Treinador concedeu coletiva de imprensa nesta terça-feira e mandou recado aos críticos da sua equipe...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 17:27
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
Na noite de quarta-feira, o Grêmio abre a série da decisão do Gauchão diante do Caxias, mas o tema dentro do clube ainda é o Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor somou quatro empates e perdeu posição na tabela.Nesta terça-feira, Renato Gaúcho compareceu à sala de imprensa e foi direto ao garantir que, mesmo com a queda de rendimento, o Tricolor vai brigar pelo título nacional.
‘De cavalo paraguaio, estou cheio. Daqui a 10 rodadas vamos ver quem é quem. O meu grupo vai brigar pelo título, pode escrever. Disso não tenho dúvidas. Querem criticar com quatro ou cinco rodadas, é o direito de vocês. Pela 15ª, 16ª rodada, voltamos a conversar’, afirmou.
Após cinco rodadas disputadas no Brasileirão, o Grêmio está na 9ª colocação, com sete pontos.
Calendário
Com dois jogos do estadual em sequência, o Grêmio volta a atuar no Brasileirão, dia 3 de setembro, quando recebe o Sport, na Arena.

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