Renato Gaúcho ganha 'reforços' para a final do Gauchão

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO

O técnico Renato Gaúcho pode finalmente respirar. O atacante Pepê, uma das peças mais importantes do seu sistema ofensivo, passou por exames e está liberado para jogar a decisão do Campeonato Gaúcho, diante do Caxias.Assim que o Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho, o camisa 23 realizou exames e não foi constatada nenhuma lesão muscular. Com isso, ele deve ser titular no fim de semana e não será problema para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Outra novidade na equipe é o zagueiro Walter Kannemann. Suspenso no primeiro confronto, ele foi substituído por David Braz e agora vai retomar a sua posição ao lado de Pedro Geromel.

Além do argentino, o lateral colombiano Orejuela também volta de suspensão e também fica à disposição do técnico Renato Gaúcho.

Situação da Final