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futebol

Renato Gaúcho ganha 'reforços' para a final do Gauchão

Pepê, Kannemann e Orejuela estão liberados para compor o time que encara o Caxias no próximo domingo...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 16:25
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
O técnico Renato Gaúcho pode finalmente respirar. O atacante Pepê, uma das peças mais importantes do seu sistema ofensivo, passou por exames e está liberado para jogar a decisão do Campeonato Gaúcho, diante do Caxias.Assim que o Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho, o camisa 23 realizou exames e não foi constatada nenhuma lesão muscular. Com isso, ele deve ser titular no fim de semana e não será problema para a sequência do Campeonato Brasileiro.
Outra novidade na equipe é o zagueiro Walter Kannemann. Suspenso no primeiro confronto, ele foi substituído por David Braz e agora vai retomar a sua posição ao lado de Pedro Geromel.
Além do argentino, o lateral colombiano Orejuela também volta de suspensão e também fica à disposição do técnico Renato Gaúcho.
Situação da Final
Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Grêmio joga pelo empate ou até mesmo derrota por um gol de diferença que fica com o tricampeonato estadual.

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