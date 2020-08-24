Renato Gaúcho fica 'satisfeito' com o desempenho do Grêmio

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO

Na tarde deste domingo, o Grêmio foi até São Januário e sonhou com um triunfo para subir na classificação do Campeonato Brasileiro. O problema é que nada saiu como planejado e o Tricolor colecionou mais um empate no torneio.Apesar da falta de vitórias, o técnico Renato Gaúcho gostou do que viu e ficou satisfeito com o desempenho do Tricolor.

‘Faltou um pouco mais de tranquilidade no último passe, na conclusão, mas fico feliz pois estamos criando as oportunidades. Não é nada fácil enfrentar o Vasco aqui e jogamos de igual para igual. Aliás, na minha opinião, estivemos melhores, fizemos uma boa partida. Fiquei satisfeito. É o quarto empate, mas não tem problema. A tabela do começo de campeonato não foi tão boa para o Grêmio’, declarou na coletiva.

Agora, o Grêmio deixa o Brasileirão de lado e aposta na decisão do Campeonato Gaúcho diante do Caxias, que começa na próxima quarta-feira.