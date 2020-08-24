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futebol

Renato Gaúcho fica 'satisfeito' com o desempenho do Grêmio

Apesar mais um empate na competição, o quarto, o Tricolor agradou o comandante...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 21:36

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 21:36

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
Na tarde deste domingo, o Grêmio foi até São Januário e sonhou com um triunfo para subir na classificação do Campeonato Brasileiro. O problema é que nada saiu como planejado e o Tricolor colecionou mais um empate no torneio.Apesar da falta de vitórias, o técnico Renato Gaúcho gostou do que viu e ficou satisfeito com o desempenho do Tricolor.
‘Faltou um pouco mais de tranquilidade no último passe, na conclusão, mas fico feliz pois estamos criando as oportunidades. Não é nada fácil enfrentar o Vasco aqui e jogamos de igual para igual. Aliás, na minha opinião, estivemos melhores, fizemos uma boa partida. Fiquei satisfeito. É o quarto empate, mas não tem problema. A tabela do começo de campeonato não foi tão boa para o Grêmio’, declarou na coletiva.
Agora, o Grêmio deixa o Brasileirão de lado e aposta na decisão do Campeonato Gaúcho diante do Caxias, que começa na próxima quarta-feira.
No Brasileirão, o time de Portaluppi venceu apenas o duelo da estreia. Logo depois, o Grêmio somou quatro empates, desempenho que deixa o time na 9ª colocação.

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