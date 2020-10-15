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futebol

Renato Gaúcho elogia postura do Grêmio diante do Bota

Treinador gostou do que viu, principalmente da entrega dos jogadores ao longo dos 90 minutos...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 00:06

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 00:06
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O Grêmio respira no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor aliviou a pressão ao vencer o Botafogo por 3 a 1 e ganhar algumas posições no torneio nacional.Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho fez questão de parabenizar seus jogadores, principalmente por atuarem com um jogador a menos, já que Diego Souza acabou expulso.
‘Parabenizei após a partida. Não é fácil jogar 50 minutos com um a menos, diante de um adversário bem postado em campo, trazendo dificuldades. Conseguimos mesmo assim uma vitória muito boa. De parabéns o Márcio Meira, preparador físico. Mesmo hoje com 10 homens, o Grêmio correu muito’, afirmou.
Com 20 pontos, o Grêmio está na 11ª colocação do Brasileirão. O próximo jogo será no sábado, diante do São Paulo.

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