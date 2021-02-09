Renato Gaúcho elogia a qualidade de Maicon

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Uma das novidades do Grêmio para o duelo contra o Botafogo foi o volante Maicon, que se recuperou de lesão e pôde comandar o time dentro das quatro linhas.

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Na coletiva, Portaluppi não escondeu a satisfação de ver o camisa 8 em campo, mas alertou que, nem sempre, o volante terá condição de atuar a partida inteira.

‘Tem que ser feito um trabalho especial. Para esse jogo, ele estava se sentindo bem. Mas é preciso tomar cuidado muito grande. Infelizmente, sofre com várias lesões’, afirmou.

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