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futebol

Renato Gaúcho elogia a qualidade de Maicon

Treinador exaltou o desempenho do capitão e comentou sobre o seu estado físico...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 09:00

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Uma das novidades do Grêmio para o duelo contra o Botafogo foi o volante Maicon, que se recuperou de lesão e pôde comandar o time dentro das quatro linhas.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na coletiva, Portaluppi não escondeu a satisfação de ver o camisa 8 em campo, mas alertou que, nem sempre, o volante terá condição de atuar a partida inteira.
‘Tem que ser feito um trabalho especial. Para esse jogo, ele estava se sentindo bem. Mas é preciso tomar cuidado muito grande. Infelizmente, sofre com várias lesões’, afirmou.
Calendário
Domingo, o Grêmio volta a campo para encarar o São Paulo, a partir das 20h30, no Morumbi.

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