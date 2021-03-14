futebol

Renato Gaúcho descarta Luiz Adriano no Grêmio

Treinador classificou o centroavante como fora dos padrões financeiros do Tricolor...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 16:03

Se o torcedor do Grêmio se animou com a possibilidade de contratar Luiz Adriano, ela chegou ao fim na noite do último sábado através do técnico Renato Gaúcho.
Na coletiva de imprensa, o comandante foi questionado sobre o camisa 10 do Palmeiras e foi sincero na resposta.
‘Acho que interpretaram errado. Aquele sinal foi mais uma brincadeira por não ter vindo. Eu liguei para ele (Luiz Adriano) ano passado, é um grande jogador, está em um grande clube. Lógico que qualquer um gostaria de trabalhar com ele, mas foge da parte financeira do Grêmio. Ganha o que ganha merecidamente. Está fora dos nossos planos. Gostaria muito, mas não é possível’, afirmou.
O desejo de contar com Luiz Adriano é antigo. No começo de 2020, o atleta foi especulado nos bastidores do Tricolor, mas a negociação avançou.
Apesar de ser fã do atacante, Renato Portaluppi sabe que o Tricolor teria que investir pesado para tirar o jogador do Allianz Parque.

