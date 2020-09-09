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futebol

Renato Gaúcho completa 58 anos pressionado no comando do Grêmio

Antes idolatrado pela torcida, comandante vê as cobranças aumentarem devido ao baixo desempenho no Brasileirão...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 14:53

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 14:53
Crédito: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio
A quarta-feira é de festa para Renato Gaúcho, já que o ídolo e atual treinador do Grêmio completa 58 anos de vida. Porém, apesar de toda a alegria da data, o comandante se vê em situação delicada no Tricolor.No comando da equipe desde a temporada 2016, Portaluppi não passou um ano em branco no quesito títulos. Entre as taças estão a Copa do Brasil e a tão cobiçada Libertadores da América, conquistada em 2017, diante do Lanús.
Mesmo com o futebol ofensivo e vitórias em cima do Inter, maior rival gremista, Renato Gaúcho sofre com os questionamentos das arquibancadas, que ganharam coro em outubro do ano passado, quando o Grêmio foi massacrado pelo Flamengo, na semi da Libertadores.
Nesta temporada, nem mesmo o título gaúcho, o terceiro consecutivo, amenizou as críticas. Na decisão, o Tricolor passou sufoco nos duelos contra o Caxias, time que disputa a Série D do futebol nacional e ligou o sinal de alerta no clube.
Uma das maiores críticas é em relação ao desempenho do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Desde quando reassumiu o comando do Tricolor, Portaluppi tem deixado de lado o torneio nacional e irritou os torcedores, que enxergam no time potencial para brigar com os principais rivais do país.
Nesta edição o Grêmio está apenas na 14ª colocação, com 8 pontos. Em sete jogos, o Tricolor venceu apenas um e chegou a figurar a zona de rebaixamento na rodada passada.
O próximo compromisso do Tricolor está marcado para quinta-feira, quando visita o Bahia, em Pituaçu. placeholder

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