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futebol

Renato Gaúcho comemora vitória e analisa a evolução do Grêmio

Tricolor venceu o Ceará por 4 a 2 e engatou a sétima vitória consecutiva da equipe na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 08:00

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena
O Grêmio enfim decolou no Campeonato Brasileiro. Diante do Ceará, o Tricolor não tomou conhecimento e aplicou uma sonora goleada por 4 a 2, que colocou o time colado na zona da Libertadores.Nos vestiários, o técnico Renato Gaúcho relembrou as críticas que sofreu na má fase da equipe e exaltou os resultados obtidos.
‘Sempre falei que tinha que ter calma, mas as cobranças vinham e ninguém queria saber porque não obtínhamos as vitórias e o Grêmio não subia na tabela. Nós aqui dentro sabíamos e sempre falei que, no momento em que os jogadores saíssem do departamento médico, nós iríamos melhorar em todas as competições. É a sétima partida seguida que vencemos. Nós jogamos muito bem. O grupo está evoluindo e todos que entram dão conta do recado. Hoje e contra o Fluminense foram os melhores jogos que fizemos no ano’, destacou.
Com o triunfo na Arena Castelão, o Grêmio engatou a sétima vitória consecutiva, algo que jamais aconteceu na gestão de Portaluppi.
Calendário
O Grêmio dá uma pausa no Brasileirão e volta a focar na Copa do Brasil. No meio da semana, o compromisso é o Cuiabá, na Arena.

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