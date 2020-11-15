Renato Gaúcho comemora vitória e analisa a evolução do Grêmio

O Grêmio enfim decolou no Campeonato Brasileiro. Diante do Ceará, o Tricolor não tomou conhecimento e aplicou uma sonora goleada por 4 a 2, que colocou o time colado na zona da Libertadores.Nos vestiários, o técnico Renato Gaúcho relembrou as críticas que sofreu na má fase da equipe e exaltou os resultados obtidos.

‘Sempre falei que tinha que ter calma, mas as cobranças vinham e ninguém queria saber porque não obtínhamos as vitórias e o Grêmio não subia na tabela. Nós aqui dentro sabíamos e sempre falei que, no momento em que os jogadores saíssem do departamento médico, nós iríamos melhorar em todas as competições. É a sétima partida seguida que vencemos. Nós jogamos muito bem. O grupo está evoluindo e todos que entram dão conta do recado. Hoje e contra o Fluminense foram os melhores jogos que fizemos no ano’, destacou.