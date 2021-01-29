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futebol

Renato Gaúcho ataca Inter e Galhardo após levar goleada do Flamengo

Irritado com o revés do último fim de semana, o treinador disparou a sua metralhadora contra o seu maior rival...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 23:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 23:54
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após sofrer mais uma goleada para o Flamengo, Renato Gaúcho compareceu à sala de imprensa da Arena para conceder coletiva de imprensa e deixou claro que o seu humor está longe de ser considerado bom.
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Ainda com a derrota do Internacional na cabeça, Portaluppi disparou contra a atitude e Thiago Galhardo, que provocou o Flamengo, cobrou a imprensa e afirmou que ‘nunca vai ajudar o Inter.
‘Vocês têm que cobrar daquele jogador do Internacional, não vou falar quem, vocês sabem, aquele que fez sinal de ‘cheirinho’ faltando 6 rodadas. Ninguém cobrou dele. Cheirinho de título? Se algum jogador do Grêmio faz isso, cai o mundo’, declarou, antes de completar:
‘O presidente me convenceu a não colocar os garotos. Mas o que aconteceu no fim de semana me chateou bastante. Mas, enquanto eu estiver aqui, o Inter nunca vai ter a nossa ajuda’.
Com 51 pontos, o Grêmio fecha a rodada na 6ª colocação. No domingo, o adversário é o Coritiba, no Couto Pereira.

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