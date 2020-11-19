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Renato Gaúcho aprova atuação do Grêmio diante do Cuiabá

Sereno, Portaluppi analisou o desempenho do Tricolor dentro de casa no jogo que carimbou uma vaga na semifinal...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 22:39

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 22:39

Crédito: Lucas Uebel | Grêmio FBPA
O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Tricolor bateu o Cuiabá por 2 a 0, afastou a chance de zebra e continua firme na luta do hexacampeonato da competição.Nos vestiários, Renato Gaúcho mostrou a sua satisfação com a vaga e analisou o desempenho do seu time.
‘A equipe se apresentou bem, esteve segura o tempo todo, não deu chances ao adversário. Entramos determinados a conquistar a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe se dosou um pouco. Procurei até poupar alguns jogadores. O importante foi o total, deu para o gasto, principalmente no primeiro tempo, uma grande exibição’, avaliou.
Agora, o Grêmio espera o vencedor do confronto São Paulo e Flamengo para descobrir quem será o seu rival.

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