Renato Gaúcho aprova atuação do Grêmio diante do Cuiabá

Crédito: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Tricolor bateu o Cuiabá por 2 a 0, afastou a chance de zebra e continua firme na luta do hexacampeonato da competição.Nos vestiários, Renato Gaúcho mostrou a sua satisfação com a vaga e analisou o desempenho do seu time.

‘A equipe se apresentou bem, esteve segura o tempo todo, não deu chances ao adversário. Entramos determinados a conquistar a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe se dosou um pouco. Procurei até poupar alguns jogadores. O importante foi o total, deu para o gasto, principalmente no primeiro tempo, uma grande exibição’, avaliou.