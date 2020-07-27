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futebol

Renato Gaúcho analisa empate do Grêmio

Diante do Ypiranga, a equipe de Portaluppi não conseguiu furar a retranca e perdeu os 100% de aproveitamento no returno...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 01:11

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 01:11
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O domingo termina amargo para o torcedor do Grêmio. Após quatro viórias consecutivas, o Tricolor parou no sistema defensivo do Ypiranga e perdeu os 100% de aproveitamento no returno.Na coletiva de imprensa, o treinador citou o horário da partida e a forte marcação do time rival como empecilho para sair de campo com o empate.
‘Dificuldades normais, adversário joga por uma bola, é o estilo de jogo. O Grêmio sempre propõe, criou bastante. Não fez uma excelente partida, mas deu para o gasto. Criou bastante, principalmente para domingo de manhã. Não serve de desculpa, mas tudo muda, alimentação, horários. É um pouco mais difícil. E temos que dar méritos para o adversário que se defendeu muito bem’, afirmou.
Com 13 pontos, o Tricolor está garantido na semifinal do Gauchão. Agora, espera o decorrer da rodada final para saber quem será o seu adversário na semi do returno.
Na última jornada do estadual, o Grêmio mede forças com o Novo Hamburgo, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

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