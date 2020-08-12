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Renato Gaúcho alfineta Jorge Jesus e elogia contratação de Everton

Em entrevista para jornal português, técnico do Grêmio diz que não conhecia treinador antes da chegada no Flamengo e que clube Rubro-Negro montou uma seleção...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 11:52

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 11:52

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
Renato Gaúcho voltou a ironizar a passagem do técnico Jorge Jesus no Flamengo em entrevista para o jornal “A Bola”. O técnico do Grêmio lembrou que também foi campeão da Copa Libertadores com muito menos investimento que o técnico português teve e afirmou que nem o conhecia antes de chegar no Brasil.
- O Flamengo montou uma seleção, tem o melhor elenco disparado. Dois anos antes, ganhamos a Libertadores sem gastar muito. Nunca tinha ouvido falar dele (Jorge Jesus), com todo respeito. Só ouvi falar quando chegou no Brasil. Trabalhou em um clube que montou uma seleção e ganhou, mérito dele. Um jogador grande não aparece com 35 anos, mas com 19 ou 21 anos.
Renato também comentou sobre quais atributos o Everton pode agregar na equipe do Benfica em sua primeira experiência no futebol europeu.
- É um dos poucos jogadores com rara individualidade no drible, muito forte no um contra um, tem força, habilidade. Dou os parabéns ao Benfica e não falo da boca para fora, vocês vão poder comprovar. Vai dar muitas alegrias à torcida. No momento de pegar adversários fechados, vai desequilibrar.
Jorge Jesus iniciou esta semana seus primeiros treinos com o elenco das Águias na sua segunda passagem como treinador do clube. O português havia deixado o time em 2015 para treinar o Sporting e passou dois anos entre o futebol árabe e brasileiro, onde conquistou todos os títulos, com exceção da Copa do Brasil, que disputou.

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