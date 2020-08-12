Renato Gaúcho alfineta Jorge Jesus e elogia contratação de Everton

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO

Renato Gaúcho voltou a ironizar a passagem do técnico Jorge Jesus no Flamengo em entrevista para o jornal “A Bola”. O técnico do Grêmio lembrou que também foi campeão da Copa Libertadores com muito menos investimento que o técnico português teve e afirmou que nem o conhecia antes de chegar no Brasil.

- O Flamengo montou uma seleção, tem o melhor elenco disparado. Dois anos antes, ganhamos a Libertadores sem gastar muito. Nunca tinha ouvido falar dele (Jorge Jesus), com todo respeito. Só ouvi falar quando chegou no Brasil. Trabalhou em um clube que montou uma seleção e ganhou, mérito dele. Um jogador grande não aparece com 35 anos, mas com 19 ou 21 anos.

Renato também comentou sobre quais atributos o Everton pode agregar na equipe do Benfica em sua primeira experiência no futebol europeu.

- É um dos poucos jogadores com rara individualidade no drible, muito forte no um contra um, tem força, habilidade. Dou os parabéns ao Benfica e não falo da boca para fora, vocês vão poder comprovar. Vai dar muitas alegrias à torcida. No momento de pegar adversários fechados, vai desequilibrar.