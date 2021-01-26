AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Renato Gaúcho alfineta empresário de Pepê e lamenta queda de rendimento do jogador
futebol

Renato Gaúcho alfineta empresário de Pepê e lamenta queda de rendimento do jogador

Treinador citou que após as especulações sobre transferência, o atacante caiu de rendimento...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 12:13
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Um dos grandes ativos do Grêmio no elenco é o atacante Pepê. Titular absoluto de Renato Gaúcho, o jogador é uma arma fundamental para quebrar a marcação rival e municiar seus companheiros de ataque.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Porém, nas últimas partidas, o desempenho do jogador é considerado abaixo do esperado, o que preocupa direção e principalmente o técnico Renato Gaúcho.
Incomodado com os boatos em relação ao futuro do centroavante, Portaluppi resolveu alfinetar o empresário de Pepê no último domingo após o revés no Gre-Nal.
+ Inter dá salto pelo título, Botafogo quase rebaixado… Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento
‘Agora tem uma pergunta que vocês (jornalistas) poderiam fazer para o empresário do Pepê. Ele vinha jogando bem, nos ajudando, fazendo gols e tendo grandes atuações. Só foi falar que tinham várias propostas da Europa que deu no que deu’, lamentou.
Vale lembrar, que nas últimas semanas, o staff de Pepê e Grêmio tomaram conhecimento do interesse do FC Porto, que pretende levar o jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 16/07/2026
Imagem de destaque
Governo Trump anuncia novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados