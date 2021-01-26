Renato Gaúcho alfineta empresário de Pepê e lamenta queda de rendimento do jogador

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Um dos grandes ativos do Grêmio no elenco é o atacante Pepê. Titular absoluto de Renato Gaúcho, o jogador é uma arma fundamental para quebrar a marcação rival e municiar seus companheiros de ataque.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Porém, nas últimas partidas, o desempenho do jogador é considerado abaixo do esperado, o que preocupa direção e principalmente o técnico Renato Gaúcho.

Incomodado com os boatos em relação ao futuro do centroavante, Portaluppi resolveu alfinetar o empresário de Pepê no último domingo após o revés no Gre-Nal.

+ Inter dá salto pelo título, Botafogo quase rebaixado… Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento

‘Agora tem uma pergunta que vocês (jornalistas) poderiam fazer para o empresário do Pepê. Ele vinha jogando bem, nos ajudando, fazendo gols e tendo grandes atuações. Só foi falar que tinham várias propostas da Europa que deu no que deu’, lamentou.