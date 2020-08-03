Renato exalta papel de Diego Souza no Grêmio e explica mudança

O atacante Diego Souza tem se mostrado bastante eficiente desde que chegou ao Grêmio e, no último domingo (2), a história não foi diferente ao marcar dois dos quatro gols na complicada partida onde o Tricolor superou por 4 a 3 o Novo Hamburgo e seguiu rumo a decisão do returno do Gauchão.

Não à toa, na coletiva pós-jogo, o camisa 29 foi um dos pontos colocados como positivos na avaliação do técnico Renato Portaluppi. Tanto é que, em sua avaliação, ele estava convicto de que Diego teria papel de bastante utilidade no esquema de jogo proposto.

Mesmo com a boa atuação, Diego Souza foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo para a entrada do jovem Isaque justamente em ponto onde o confronto estava 3 a 3, levando a eliminatória para as penalidades.

Sobre o tema, Renato explicou que a alteração se deu unicamente por um pedido do próprio atleta de 35 anos de idade ao reclamar de dores na perna.