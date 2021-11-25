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futebol

Renato destaca a garra do elenco do Avaí: 'Sabemos do nosso potencial'

Atacante é uma das esperanças para o Leão chegar à elite do futebol nacional...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 08:00

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 08:00

Os próximos dias serão de muita ansiedade para elenco e torcida do Avaí, que podem sacramentar o domingo com o retorno à elite do futebol nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Autor do gol que recolocou o Leão no G-4, o atacante Renato citou a dificuldade do grupo ao longo da temporada e o espírito de luta dos seus companheiros.
'Contra o Náutico eu fui feliz e consegui fazer o gol que confirmou nossa vitória. O grupo está de parabéns. O ano foi difícil, mas sabemos do nosso potencial', afirmou.
Com 61 pontos, o Avaí depende das próprias forças para voltar à elite nacional. Se perder ou empatar com o Sampaio Corrêa, o Leão precisa torcer contra os rivais.
Crédito: RenatosalvouoAvaícontraoNáutico(Reprodução:Premiere

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