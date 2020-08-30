Renato dedica título para esposa e exalta a união do grupo

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Renato Gaúcho está em êxtase. Na tarde deste domingo, o seu time foi superado pelo Caxias, mas conseguiu levar para casa o tricampeonato estadual, o sétimo título desde a chegada do treinador em 2016.Na coletiva de imprensa, o comandante estava cheio de amor no peito e dedicou o título a sua esposa e filha.

'É uma felicidade que não tem tamanho. Mais uma vez estamos na história. Sempre trabalhamos pelos títulos e dar alegria para nossa torcida. Ofereço o título para minha esposa, que hoje está de aniversário. A Carol, minha filha, pediu para eu fazer o jogo de azul, estou de azul. E minha esposa, Maristela, pediu presente, e o presente é para ela', contou o treinador.

Sobre o seu trabalho, o comandante exaltou a união do time, que de acordo com Portaluppi é ‘muito fechado’.