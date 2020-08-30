AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Renato dedica título para esposa e exalta a união do grupo

Contente por mais uma taça, o treinador fez dedicatórias na coletiva de imprensa...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 18:43
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Renato Gaúcho está em êxtase. Na tarde deste domingo, o seu time foi superado pelo Caxias, mas conseguiu levar para casa o tricampeonato estadual, o sétimo título desde a chegada do treinador em 2016.Na coletiva de imprensa, o comandante estava cheio de amor no peito e dedicou o título a sua esposa e filha.
'É uma felicidade que não tem tamanho. Mais uma vez estamos na história. Sempre trabalhamos pelos títulos e dar alegria para nossa torcida. Ofereço o título para minha esposa, que hoje está de aniversário. A Carol, minha filha, pediu para eu fazer o jogo de azul, estou de azul. E minha esposa, Maristela, pediu presente, e o presente é para ela', contou o treinador.
Sobre o seu trabalho, o comandante exaltou a união do time, que de acordo com Portaluppi é ‘muito fechado’.
'Estou aqui há quatro anos e nunca tivemos um problema. É um grupo muito fechado. Saem e chegam jogadores, todos elogiam nosso ambiente. Isso faz com que, acima de tudo, jogadores se dediquem para entrar num grupo vencedor. Temos muito respeito entre nós. Nossa união faz isso'.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pinguim-de-magalhães foi encontrado morto na Praia Central, em Anchieta
Pinguim-de-magalhães é encontrado morto em praia de Anchieta no ES
Imagem de destaque
Tragédia com quase 1.000 mortos na Venezuela é duro golpe em país mergulhado em incerteza e anos de degradação estrutural
Fábio Marchiori é diretor-presidente da VLI
VLI dá início a plano de sucessão após anúncio da saída de CEO

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados