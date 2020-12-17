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Renato Chaves marca primeiro gol, e Al Batin avança às quartas da Copa do Rei da Arábia

Zagueiro brasileiro abre o caminho da vitória por 3 a 0 sobre o Abha, nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 20:12

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 20:12

Crédito: Divulgação
Ex-Fluminense e Ponte Preta, Renato Chaves balançou as redes pela primeira vez com a camisa do atual clube, o Al Batin, da Arábia Saudita, nesta quinta-feira. E logo em um jogo decisivo, válido pelas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia, diante do Abha.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!Titular da equipe, o zagueiro brasileiro abriu o caminho da vitória por 3 a 0, com um gol logo aos oito minutos de jogo. Aos 25, Al Sudani ampliou a vantagem e, aos 36 do segundo tempo, o angolano Fbio Abreu fechou o placar. Com o resultado, o Al Batin garantiu vaga nas quartas de final do torneio.
Após a vitória e a classificação, Renato Chaves destacou a evolução da equipe nas últimas partidas e celebrou o bom momento vivido na Arábia Saudita. Além disso, o zagueiro dedicou o gol marcado ao filho recém-nascido.
+ Confira a tabela dos principais campeonatos da Europa- Era previsto que o nosso time iria encontrar dificuldades no início da temporada já que a equipe estava sendo montada. Isso é normal em um início de trabalho, mas estamos evoluindo a cada partida, já estamos em uma boa posição na tabela da Liga e hoje conseguimos mostrar um bom futebol.
- Fico muito contente por ajudar o time na defesa e também por marcar o meu primeiro gol. Gostaria de dedicar ao meu filho.

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