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futebol

Renato Chaves celebra vitória na Arábia Saudita: 'Trabalhando para surpreender'

Novato na elite do futebol saudita, time do brasileiro, o Al Baten, vence Al Fateh por 2 a 1
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LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 19:42

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 19:42

Crédito: Divulgação
Em seu primeiro ano na elite do futebol saudita, o Al Baten vem chamando a atenção. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Al Fateh, neste sábado, fora de casa, a equipe chegou aos 11 pontos e agora ocupa a sétima posição na tabela de classificação. Zagueiro do clube saudita, Renato Chaves chegou ao clube esta temporada e vem se destacando logo em seu primeiro ano.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Mostramos maturidade na partida de hoje. Vínhamos de um resultado dolorido já que dominávamos o jogo e acabamos cedendo o empate após um gol nos acréscimos. Hoje não só abrimos o marcador rapidamente como ampliamos nos últimos minutos do primeiro tempo. Isso deu mais tranquilidade para a nossa equipe. Merecemos o resultado. Estamos evoluindo a cada partida e trabalhando para surpreender - disse.
Ex-jogador de Corinthians e Fluminense, o zagueiro brasileiro é destaque tanto nas interceptações quanto nos cortes durante os jogos. O brasileiro é o líder da equipe nesses quesitos. Além disso, Chaves tem mais de 80% de precisão nos passes.
Renato e o Al Baten voltam ao campo na próxima quinta-feira em compromisso válido pela Copa do Rei da Arábia Saudita. O time enfrentará o Abha Club, em casa, às 9h15 (de Brasília).

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