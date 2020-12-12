Renato Chaves celebra vitória na Arábia Saudita: 'Trabalhando para surpreender'

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Em seu primeiro ano na elite do futebol saudita, o Al Baten vem chamando a atenção. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Al Fateh, neste sábado, fora de casa, a equipe chegou aos 11 pontos e agora ocupa a sétima posição na tabela de classificação. Zagueiro do clube saudita, Renato Chaves chegou ao clube esta temporada e vem se destacando logo em seu primeiro ano.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Mostramos maturidade na partida de hoje. Vínhamos de um resultado dolorido já que dominávamos o jogo e acabamos cedendo o empate após um gol nos acréscimos. Hoje não só abrimos o marcador rapidamente como ampliamos nos últimos minutos do primeiro tempo. Isso deu mais tranquilidade para a nossa equipe. Merecemos o resultado. Estamos evoluindo a cada partida e trabalhando para surpreender - disse.

Ex-jogador de Corinthians e Fluminense, o zagueiro brasileiro é destaque tanto nas interceptações quanto nos cortes durante os jogos. O brasileiro é o líder da equipe nesses quesitos. Além disso, Chaves tem mais de 80% de precisão nos passes.