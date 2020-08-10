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futebol

Renato Augusto supera ausência por lesão e comemora primeiro gol na temporada

Após oito meses de ausência por lesão, volante ex-Palmeiras está invicto desde que entrou na equipe titular do Shimizu S-Pulse...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 19:08

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:08

Crédito: Divulgação
Ex-jogador do Palmeiras, o volante Renato Augusto marcou, no último sábado, o seu primeiro gol pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, nesta temporada. De quebra, foi eleito o melhor em campo e eleito para a seleção da rodada na vitória da sua equipe por 3 a 1 sobre o Consadole Sapporo, pela J-League.
- Estou muito feliz por ter feito o gol, estava sendo um jogo bem difícil contra uma excelente equipe. E fazer o gol da virada é muito gratificante, ainda mais para mim porque passei um tempo muito difícil na minha carreira. Foram oito meses sem jogar e já estava sonhando com esse momento, primeiro da volta e depois do gol - disse Renato Augusto, que projetou uma sequência positiva pela frente.
- Foi um jogo importante para nos dar confiança e estou muito feliz com esse momento da equipe. Estamos há quatro jogos sem perder na J-League e é muito importante estar pontuando sempre. Agora vamos trabalhar para continuar nesse embalo e melhorar cada vez mais.
Desde que Renato Augusto entrou na equipe titular, o Shimizu S-Pulse não perdeu no Campeonato Japonês. Foram duas vitórias e dois jogos até então. Nesta quarta-feira (12), a equipe do brasileiro volta a campo contra o Kashima Antlers, pela Copa da Liga Japonesa, e no sábado enfrenta o Vegalta Sendai pela J-League.

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