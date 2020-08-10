Renato Augusto supera ausência por lesão e comemora primeiro gol na temporada

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Ex-jogador do Palmeiras, o volante Renato Augusto marcou, no último sábado, o seu primeiro gol pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, nesta temporada. De quebra, foi eleito o melhor em campo e eleito para a seleção da rodada na vitória da sua equipe por 3 a 1 sobre o Consadole Sapporo, pela J-League.

- Estou muito feliz por ter feito o gol, estava sendo um jogo bem difícil contra uma excelente equipe. E fazer o gol da virada é muito gratificante, ainda mais para mim porque passei um tempo muito difícil na minha carreira. Foram oito meses sem jogar e já estava sonhando com esse momento, primeiro da volta e depois do gol - disse Renato Augusto, que projetou uma sequência positiva pela frente.

- Foi um jogo importante para nos dar confiança e estou muito feliz com esse momento da equipe. Estamos há quatro jogos sem perder na J-League e é muito importante estar pontuando sempre. Agora vamos trabalhar para continuar nesse embalo e melhorar cada vez mais.