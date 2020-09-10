Renato Augusto marca seu primeiro gol na temporada

Com um gol que é uma de suas marcas, chutando de curva de fora da área no ângulo do goleiro, Renato Augusto balançou as redes pela primeira vez na temporada. Foi nesta quinta-feira (10/09), na vitória do Beijing Guoan sobre o Tianjin Teda por 2 a 0, que manteve a equipe da capital na vice-liderança do Grupo B da Superliga Chinesa.
Zhang Yuning abriu o placar para o Beijing ainda no primeiro tempo. Logo no início da etapa final, Renato Augusto ampliou. O resultado colocava o time provisoriamente como líder do grupo, até o Shanghai SIPG entrar em campo na sequência, vencer e reassumir a ponta, ao derrotar o Qingdao Huanghai por 2 a 1.
- Controlamos bem a partida hoje e foi importante voltar a vencer. Nos últimos cinco jogos, só tínhamos vencido um. O time passou por alguns ajustes e está se acertando. Temos é que nos manter focados para buscar uma boa classificação para os playoffs - disse Renato Augusto.
Na atual edição da Superliga Chinesa, que sofreu mudanças no formato devido à pandemia do novo coronavírus, os 16 times foram divididos em dois grupos de oito, em duas sedes distintas. Avançam para os playoffs os quatro primeiros de cada chave. Os demais ainda disputam um outro playoff na luta contra o rebaixamento.