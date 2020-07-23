Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Renato Augusto comemora volta ao time japonês após 8 meses: 'Estou desfrutando bastante'
futebol

Renato Augusto comemora volta ao time japonês após 8 meses: 'Estou desfrutando bastante'

O volante ex-Palmeiras retornou aos gramados na última semana após
um longo período sem atuar pelo Shimizu S-Pulse
...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:18
Crédito: Divulgação
Os últimos dias tem sido muito especial na carreira do volante Renato Augusto. Depois de oito meses sem jogar, tanto por conta de uma lesão sofrida no braço como a pausa no futebol devido a pandemia do coronavírus, o meio-campista voltou aos gramados na última semana. Nesta quarta-feira, o ex-jogador do Palmeiras atuou entre os titulares do Shimizu S-Pulse no empate por 1 a 1 diante do Sagan Tosu, pela J-League.
- Tem sido bem legal voltar a jogar pelo clube depois de oito meses. Estou desfrutando bastante desse momento porque não foi fácil, até arrisco a dizer que foi o pior momento da minha carreira, nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar. Tem sido algo bacana nos treinos e nos jogos, estava com muita saudade de jogar - disse Renato Augusto, que comemorou a volta do futebol após a pandemia:
- Já estava programado a minha volta por 60 minutos como titular e consegui cumprir. Fiz uma boa partida, claro que o ritmo de jogo é diferente dos demais, mas a cada dia vou melhorando e sei que logo logo estarei 100% fisicamente. Estou desfrutando bastante do futebol porque só quando ficamos parados por muito tempo que vemos como é bom jogar - concluiu.
O Shimizu S-Pulse, do Renato Augusto, volta a campo pela primeira divisão japonesa neste domingo (26) contra o Oita Trinita, às 06h (horário de Brasília). Um dos destaques da equipe e recuperado fisicamente, o volante brasileiro novamente deve iniciar entre os titulares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados