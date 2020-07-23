Renato Augusto comemora volta ao time japonês após 8 meses: 'Estou desfrutando bastante'

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Os últimos dias tem sido muito especial na carreira do volante Renato Augusto. Depois de oito meses sem jogar, tanto por conta de uma lesão sofrida no braço como a pausa no futebol devido a pandemia do coronavírus, o meio-campista voltou aos gramados na última semana. Nesta quarta-feira, o ex-jogador do Palmeiras atuou entre os titulares do Shimizu S-Pulse no empate por 1 a 1 diante do Sagan Tosu, pela J-League.

- Tem sido bem legal voltar a jogar pelo clube depois de oito meses. Estou desfrutando bastante desse momento porque não foi fácil, até arrisco a dizer que foi o pior momento da minha carreira, nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar. Tem sido algo bacana nos treinos e nos jogos, estava com muita saudade de jogar - disse Renato Augusto, que comemorou a volta do futebol após a pandemia:

- Já estava programado a minha volta por 60 minutos como titular e consegui cumprir. Fiz uma boa partida, claro que o ritmo de jogo é diferente dos demais, mas a cada dia vou melhorando e sei que logo logo estarei 100% fisicamente. Estou desfrutando bastante do futebol porque só quando ficamos parados por muito tempo que vemos como é bom jogar - concluiu.