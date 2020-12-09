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futebol

Renato Augusto celebra gol marcado pelo Shimizu, do Japão: 'Dá confiança'

Meia do Shimizu S-Pulse voltou a marcar pela equipe japonesa na última rodada...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 19:34

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 19:34

Crédito: Divulgação
O meio-campo Renato Augusto, do Shimizu S-Pulse, marcou mais um gol na temporada pelo clube japonês. A equipe da Terra do Sol Nascente empatou na última rodada em 2 a 2 com o Frontale, que já garantiu o título da J-League, o campeonato nacional.placeholder- O gol dá muita confiança para um atleta, claro, e eu fico feliz. Com certeza seria melhor se conquistássemos os três pontos, mas é importante também ajudar o clube diretamente com gols. Dá ainda mais força pra seguir batalhando pelo time - disse.
A equipe ficou com um ponto diante do líder do torneio, e agora busca uma boa sequência na reta final da competição. O jogador falou sobre a expectativa para a reta final do principal torneio de clubes do Japão.
- Enfrentamos uma grande equipe, e agora faltam três jogos em que precisamos dar tudo de nós para tentar conquistar o máximo de pontos possíveis - finalizou.

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