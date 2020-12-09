Renato Augusto celebra gol marcado pelo Shimizu, do Japão: 'Dá confiança'

O meio-campo Renato Augusto, do Shimizu S-Pulse, marcou mais um gol na temporada pelo clube japonês. A equipe da Terra do Sol Nascente empatou na última rodada em 2 a 2 com o Frontale, que já garantiu o título da J-League, o campeonato nacional.placeholder- O gol dá muita confiança para um atleta, claro, e eu fico feliz. Com certeza seria melhor se conquistássemos os três pontos, mas é importante também ajudar o clube diretamente com gols. Dá ainda mais força pra seguir batalhando pelo time - disse.