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futebol

Renato analisa confronto na Copa do Brasil e relação com Fernando Diniz

Treinador do Imortal felicita amigo por trabalho no São Paulo e vê paridade na eliminatória que definirá um dos finalistas...

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 13:18

LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 13:18
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Passados confrontos importantes pela Copa Libertadores e Brasileirão, chegou a hora do Grêmio voltar suas atenções para a Copa do Brasil onde disputará uma vaga na decisão do torneio contra o São Paulo à partir da próxima quarta-feira (23).
Analisando o adversário que vive bom momento na temporada, o técnico Renato Portaluppi se mostrou contente com a campanha feita pelo amigo Fernando Diniz, profissional com quem trabalhou junto no Fluminense.
Além disso, o treinador do Imortal entende que a eliminação na Liberta não diminui a sequência positiva construída por seus comandados e frisou que não existirá qualquer tipo de favoritismo para nenhum dos lados na eliminatória que se inicia na Arena e terminará no próximo dia 30 no Morumbi.
- A gente sempre se deu bem, trabalhamos juntos no Fluminense, nos enfrentamos inúmeras vezes e a gente sempre manteve a amizade. Fico contente que ele esteja fazendo um grande trabalho no São Paulo. Até pouco tempo ele era desacreditado e, agora, vem sendo muito reconhecido pelo que ele faz - disse Renato.
- Fico feliz de enfrentar um amigo, enfrentar um grande grupo e um grande clube como o São Paulo assim como eu sou feliz de estar à frente de um grande grupo como estou aqui no Grêmio. Então, se os dois clubes chegaram, qualquer um dos dois pode passar. Digamos que tem 50% de chances pro São Paulo, 50% pro Grêmio, é um clássico do futebol brasileiro. É uma partida de 180 minutos e os dois times estão bem, não pense porque o Grêmio foi eliminado da Libertadores que ele tá mal. Tenho certeza que serão dois grandes jogos - completou.

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