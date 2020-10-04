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futebol

Renato ameniza posição do Grêmio e crava: 'Nós vamos decolar'

Após empate no Gre-Nal, o treinador esbanjou confiança na coletiva de imprensa e espera reação do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 21:42

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 21:42

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após 12 jogos disputados no Brasileirão o desempenho do Grêmio é abaixo do esperado. Na 14ª colocação, o Tricolor flerta com a zona de rebaixamento e não consegue evoluir dentro de campo.Neste sábado, quando tinha vantagem no placar e numericamente com jogadores, Cortez cometeu um pênalti e o Inter chegou ao empate através de Thiago Galhardo.
Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho demonstrou confiança e afirmou que o seu time vai ‘decolar’ na competição.
‘Eu sei que vai virar manchete, mas pode colocar aí: daqui a pouco o Grêmio vai decolar. Como todo ano fez. No momento que troca seis, sete, oito jogadores, vocês querem que siga jogando bonito. Não precisa jogar bonito, às vezes. É melhor o resultado. Não canso de elogiar o meu grupo, estou muito feliz com ele. O Grêmio é uma das equipes que se classificaram antecipadamente na Libertadores, foi campeão estadual há dois meses. O Campeonato Brasileiro não é disputado só em 10, 12 rodadas. Tem 38. Daqui a pouco a gente conversa e vê onde o Grêmio vai estar’, declarou Portaluppi.
O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Coritiba, na Arena.

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