Renatinho encerra passagem de mais de cinco anos pelo futebol chinês

Crédito: Renatinho contou sobre a experiência de atuar no futebol chinês (Divulgação

O meia Renatinho encerrou sua passagem de cinco anos e meio pela China com números expressivos. Cria do Coritiba, o jogador chegou ao país em 2015, contratado pelo Guangzhou R&F e participou de 128 jogos, marcando 48 gols e distribuindo 28 assistências. Ele fez um balanço do desempenho na Ásia e falou um pouco sobre como foi a vida do outro lado do mundo durante essas temporadas.- São cinco anos e meio, o início é bem difícil, até a família se adaptar também. Filho na escola, aquela coisa toda, comida, até a gente ir se encaixando demorou um pouco. O primeiro e segundo ano foram um pouco mais complicados. No terceiro ano a gente já era mais independente, não precisa mais do intérprete, se virava melhor no inglês e consegui ir jogando, fazendo os gols, as coisas foram acontecendo. Consegui fazer muitos gols, mesmo não sendo um atacante de área, ser um cara mais de beirada, de meio, que cria, busca o jogo, foi um número expressivo pelas minhas características de armação, drible, buscar uma falta perigosa. Mas graças a Deus consegui fazer muitos gols nesse tempo todo que fiquei lá - explica o jogador.

Renatinho atua fora do Brasil desde 2012, quando foi contratado pelo Kawasaki Frontale. Nestes oito anos de Ásia, ele falou um pouco sobre a diferença de cultura e o aprendizado que teve por lá. O meia canhoto, nascido em Cardoso, interior de São Paulo, conseguiu mudar a vida atuando fora do país e mostra gratidão:

- Estou na Ásia desde 2012 e minha vida mudou. No Brasil tive o nascimento da minha filha, as coisas não eram muito fáceis, principalmente financeiramente, mas pintou a oportunidade de ir pro Japão e foram anos maravilhosos também, onde consegui fazer muitos gols também. A experiência lá e aqui na China foram muito boas, mudou a minha vida e da minha família viver em outra cultura. O Japão é um pouco menor e mais organizado, a China já um pouco mais parecida com o Brasil, as pessoas são mais calorosas.

O contrato de Renatinho com o Guangzhou R&F se encerrou neste mês e o jogador está livre no mercado. Depois de uma temporada e um ano desgastante, o meia pretende tirar um dias para descansar e acredita que seu futuro será definido rapidamente por seus empresários, para retornar em 2021 focado em novos objetivos.