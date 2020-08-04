Renatinho à disposição do CSA na busca pelo tricampeonato alagoano

Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA

Quem já está à disposição do técnico Eduardo Baptista para voltar a defender o CSA, e justamente na final do Campeonato Alagoano, é o meia Renatinho. Afastado dos gramados há um mês, quando sofreu uma lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho direito durante um treino, o jogador se diz feliz por estar totalmente recuperado num momento importante para o clube.

- Graças a Deus, não foi preciso cirurgia, só mesmo um intenso trabalho de fisioterapia e fortalecimento. A resposta tem sido muito positiva e estou feliz por poder voltar logo na final. Quero colaborar no que for preciso. Sabemos das dificuldades que teremos pela frente, é um clássico, mas são desafios assim que eu gosto e que valorizam ainda mais o nosso trabalho. Treinei forte nos últimos dias para estar pronto no dia em que a oportunidade surgisse - disse.

De jogador a torcedor nos últimos jogos do CSA, Renatinho fez uma análise do rendimento do time pós-pandemia. Aliás, ficou bem satisfeito com o que viu, principalmente na partida que garantiu a equipe na decisão.

- Muito legal a forma como o time se comportou nessa semifinal contra o Murici, ainda mais no segundo tempo, quando foi mais objetivo. Aos poucos, a equipe está mostrando a cara do CSA, aquele estilo de jogo que já tinha sido bem definido antes da paralisação do futebol. Vamos brigar por esse tricampeonato estadual. Essa goleada e o futebol bem jogado nos enchem de esperança e confiança para levantarmos mais esse título para o clube. - destacou.

E logo após a final em jogo único contra o rival CRB, já entrará em cena a disputa da Série B do Brasileirão, quando o objetivo claro do clube é buscar o retorno à elite do futebol brasileiro. O pontapé inicial será no sábado (08/08), em casa, contra o Guarani. E Renatinho conhece bem a competição.