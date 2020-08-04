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futebol

Renatinho à disposição do CSA na busca pelo tricampeonato alagoano

Após um mês afastado por causa de uma lesão no joelho, meia se diz feliz por retornar em momento decisivo do clube, que enfrenta o CRB na decisão, em jogo único, no Rei Pelé...

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 17:52
Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA
Quem já está à disposição do técnico Eduardo Baptista para voltar a defender o CSA, e justamente na final do Campeonato Alagoano, é o meia Renatinho. Afastado dos gramados há um mês, quando sofreu uma lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho direito durante um treino, o jogador se diz feliz por estar totalmente recuperado num momento importante para o clube.
- Graças a Deus, não foi preciso cirurgia, só mesmo um intenso trabalho de fisioterapia e fortalecimento. A resposta tem sido muito positiva e estou feliz por poder voltar logo na final. Quero colaborar no que for preciso. Sabemos das dificuldades que teremos pela frente, é um clássico, mas são desafios assim que eu gosto e que valorizam ainda mais o nosso trabalho. Treinei forte nos últimos dias para estar pronto no dia em que a oportunidade surgisse - disse.
De jogador a torcedor nos últimos jogos do CSA, Renatinho fez uma análise do rendimento do time pós-pandemia. Aliás, ficou bem satisfeito com o que viu, principalmente na partida que garantiu a equipe na decisão.
- Muito legal a forma como o time se comportou nessa semifinal contra o Murici, ainda mais no segundo tempo, quando foi mais objetivo. Aos poucos, a equipe está mostrando a cara do CSA, aquele estilo de jogo que já tinha sido bem definido antes da paralisação do futebol. Vamos brigar por esse tricampeonato estadual. Essa goleada e o futebol bem jogado nos enchem de esperança e confiança para levantarmos mais esse título para o clube. - destacou.
E logo após a final em jogo único contra o rival CRB, já entrará em cena a disputa da Série B do Brasileirão, quando o objetivo claro do clube é buscar o retorno à elite do futebol brasileiro. O pontapé inicial será no sábado (08/08), em casa, contra o Guarani. E Renatinho conhece bem a competição.
- Nossa expectativa é fazer uma grande Série B. Sabemos o quão difícil vai ser, mas entraremos para brigar pelo título. Já tive a oportunidade de jogar e subir duas vezes, a última delas com o Paraná, em 2017. É um campeonato desgastante, longo e muito disputado, mas tenho certeza de que daremos alegrias ao torcedor do Azulão. Pena não termos a torcida ao nosso lado no estádio, digamos que é a nossa arma secreta. Mas que possa, com toda segurança, é claro, voltar a nos apoiar e a nos empurrar em breve - frisou.

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