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futebol

Renan vê potencial de crescimento do Renofa Yamaguchi na J-League 2

Zagueiro brasileiro diz que todos estão trabalhando muito nos treinos para evoluir...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 20:54

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 20:54

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O Renofa Yamaguchi obteve uma vitória fundamental pela J-League 2 neste domingo. O time do zagueiro Renan bateu por 1 a 0 o Omiya Ardija, quarto colocado da competição e dono da melhor defesa entre os 22 participantes. Para o brasileiro, o resultado foi essencial por interromper uma sequência negativa do time. - Sabíamos que seria um confronto difícil em razão do Omyia ocupar uma ótima posição. Por outro lado, os dois jogos que vencemos até então haviam sido realizados em Yamaguchi. Estamos felizes por somarmos pontos importantes e voltarmos a vencer. Temos potencial para crescermos no campeonato - disse.
Com um gol marcado na temporada e presente nos três triunfos de seu clube na Liga, Renan passa por um bom momento individual. Segundo o defensor, no entanto, a evolução da equipe na J-League 2 é o mais importante.
- Fico feliz por estar tendo um bom desempenho. Os atletas se dedicam bastante nos treinamentos para conseguirem apresentar um bom futebol quando vão jogar. Entretanto, o objetivo maior é coletivo. A meta de todos no elenco é levar o Renofa à parte alta da classificação - definiu.

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