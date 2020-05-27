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futebol

Renan Ribeiro é novidade em treinamento do Sporting

Goleiro brasileiro se recupera de dores no adutor.
Campeonato Português retorna no dia 3 de junho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2020 às 18:57

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 18:57

Crédito: Divulgação / Sporting
Com a retomada do Campeonato Português marcado para 3 de junho, o Sporting já treina pensando nos jogos. Renan Ribeiro, goleiro brasileiro, foi visto em campo. Ele se recupera de dores sofridas na zona do adutor esquerdo.
O único jogador ausente na sessão de treinos foi o atacante brasileiro Luiz Phellype, que se recupera de uma operação no ligamento cruzado anterior do joelho direito.
A próxima partida do Sporting é contra o Vitória de Setúbal, no dia 4 de junho, às 17h15min (horário de Brasília).E MAIS:Marcano, do Porto, ficará afastado por lesão durante três mesesEstrelas do Olympique de Marseille convenceram Villas-Boas a ficarCom falha do goleiro, RB Leipzig empata com o Hertha BerlinShaqiri, do Liverpool, é alvo do Newcastle para próxima temporadaJuventus desiste de repatriar o francês Paul Pogba E MAIS:

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