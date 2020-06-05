Renan prega foco ao Ludogorets no retorno do Campeonato Búlgaro

Em busca do nono título búlgaro consecutivo com o Ludogorets, o goleiro Renan é mais um brasileiro a retornar aos campos no futebol europeu nesta semana. O time de Renan volta à disputa da competição nacional nesta sexta-feira, contra o Levski Sofia, fora de casa.
O plano da Federação local é acelerar as últimas rodadas da competição, além de reduzir a fase final, para que a temporada, paralisada no dia 13 de março, seja concluída em menos de um mês
- A gente quer sempre estar jogando, não víamos a hora de voltar. Esse período parado é muito ruim para um atleta. Continuei treinando em casa, até com ajuda dos meus filhos, mas não é a mesma coisa. É bom pensar que isso tudo ficou para trás – disse o goleiro que agora foca em terminar bem o campeonato.
- O combate a pandemia aqui foi bem eficiente, então estamos nos sentido bem seguros para o retorno. É chato jogar sem público e também não é legal essa mudança na fase final, mas não podemos nos desconcentrar por isso ou pelo tempo parado. Precisamos permanecer focados para buscar o título - disse Renan, que pode conquistar o tetracampeonato nacional com a equipe de Razgrad.E MAIS:Real Madrid, Ajax, Milan … Confira os clubes com mais história na Champions LeagueÔnibus do Benfica é apedrejado depois de empate contra o TondelaFifa anuncia novas datas de janelas de transferência para 2020-21COVID-19: NBA retorna em 31 de julho; e Brasil ultrapassa 34 mil mortes por coronavírusO dia do mercado: Vasco recebe proposta por Marrony, Werner cobiçado na Inglaterra, Barcelona mira Aubameyang… E MAIS: