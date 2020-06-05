Renan prega foco ao Ludogorets no retorno do Campeonato Búlgaro

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Em busca do nono título búlgaro consecutivo com o Ludogorets, o goleiro Renan é mais um brasileiro a retornar aos campos no futebol europeu nesta semana. O time de Renan volta à disputa da competição nacional nesta sexta-feira, contra o Levski Sofia, fora de casa.

O plano da Federação local é acelerar as últimas rodadas da competição, além de reduzir a fase final, para que a temporada, paralisada no dia 13 de março, seja concluída em menos de um mês

- A gente quer sempre estar jogando, não víamos a hora de voltar. Esse período parado é muito ruim para um atleta. Continuei treinando em casa, até com ajuda dos meus filhos, mas não é a mesma coisa. É bom pensar que isso tudo ficou para trás – disse o goleiro que agora foca em terminar bem o campeonato.