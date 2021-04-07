Renan Paulino participa de ação no Sertãozinho e espera retomada do futebol paulista

Crédito: Luciano André/Divulgação/Sertãozinho F.C.

Enquanto o futebol paulista não retorna, a equipe do Sertãozinho promoveu uma ação junto ao Banco de Sangue da cidade, onde os atletas doaram sangue para aumentar os estoques que tiveram queda nos últimos dias. Entre os jogadores presentes nesta ação, estava o meio-campista Renan Paulino, que comentou sobre a iniciativa do clube paulista.

> Vem mais por aí? Veja os próximos passos do São Paulo no mercado– Momento maravilhoso, primeira vez que estou doando sangue, espero sempre que possível doar, pois salva vidas – comemorou Paulino.

Em relação à paralisação do futebol paulista, Paulino vive a expectativa do retorno das competições. Ele também falou sobre o momento difícil que o país vive, mas acredita que os protocolos são cumpridos e o ambiente no mundo do futebol é seguro. Assim, de acordo com o jogador, o futebol em São Paulo poderia retornar.

– Estamos vivendo um momento difícil, muitos óbitos no Brasil, inclusive me solidarizo a todos familiares pelas perdas. Se tratando no mundo do futebol, posso afirmar que é um ambiente seguro, somos testados com frequência, todos os protocolos são cumpridos, no meu ponto de vista deveria retornar, pois estamos protegidos praticando as atividades.

- Estamos trabalhando normalmente com o novo técnico (Thiago Oliveira), que por sinal tem tudo para dar certo aqui no Sertãozinho. Esperamos boas noticias sobre a retomada das competições, pois estamos ansiosos para fazer o que mais gostamos – finalizou.