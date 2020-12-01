Renan Mota revela desejo de continuar crescendo no Kyoto Sanga

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No futebol japonês vestindo a camisa do Kyoto desde o ano passado, o meia Renan Mota falou sobre o crescimento que teve no país nas últimas temporadas. Segundo o jogador, que também defendeu as cores do Oeste, a meta é manter essa evolução no local.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Desde a minha chegada ao futebol japonês para defender as cores do Kyoto as coisas foram acontecendo com naturalidade. Estou trabalhando muito para continuar crescendo e melhorando meu desempenho em campo nestes próximas meses - disse.

Ainda de acordo com Renan, que tem passagens por Santos e Figueirense, o futebol japonês é muito organizado e ajuda muito todos os atletas.