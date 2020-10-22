Renan Mota quer bon jogos na reta final da Liga J2 com o Kyoto Sanga

Crédito: Renan Mota é um dos principais destaques do Kyoto Sanga na temporada (Divulgação

Um dos principais nomes do Kyoto Sanga neste ano, o meia Renan Mota, ex-Santos e Figueirense, destacou o desejo da equipe japonesa fazer uma grande reta final de Liga J2 neste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência nas próximas semanas.

- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. Vamos procurar manter uma intensidade para conquistarmos os resultados que estamos planejando. O elenco vem se empenhando para atingir esse objetivo.

Ainda de acordo com Renan, o Kyoto continuará sonhando com o acesso.