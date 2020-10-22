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futebol

Renan Mota quer bon jogos na reta final da Liga J2 com o Kyoto Sanga

Meio-campista brasileiro sonha com acesso para a primeira divisão japonesa...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 10:01
Crédito: Renan Mota é um dos principais destaques do Kyoto Sanga na temporada (Divulgação
Um dos principais nomes do Kyoto Sanga neste ano, o meia Renan Mota, ex-Santos e Figueirense, destacou o desejo da equipe japonesa fazer uma grande reta final de Liga J2 neste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência nas próximas semanas.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. Vamos procurar manter uma intensidade para conquistarmos os resultados que estamos planejando. O elenco vem se empenhando para atingir esse objetivo.
Ainda de acordo com Renan, o Kyoto continuará sonhando com o acesso.
- Ainda temos chances de acesso e temos que focar tudo nisso. Cada jogo será uma final para todos aqui. Temos que continuar sonhando com a vaga na J-League.

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