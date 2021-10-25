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Renan Mota quer boa sequência do CRB na reta final da Série B

Clube está atualmente na quinta colocação e busca o acesso para a elite do Brasileirão...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 18:29

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 18:29
Crédito: Divulgação / Vila Nova
Titular do Vila Nova-GO e em ótimo momento individual no clube, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, quer intensidade máxima da equipe na reta final da temporada. Segundo o jogador, a ideia é fazer um fim de ano vitorioso.- A ideia de todos no clube é fazer uma boa reta final de temporada para que a equipe possa terminar o ano com vitórias e com o Vila garantido na Série B. O grupo está muito motivado para conquistar os objetivos traçados - disse.
Renan ainda falou sobre seu início com a camisa do Tigrão na temporada.- Cresci muito desde que cheguei aqui. Tenho trabalhado para manter um nível alto de atuação este ano. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido.

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