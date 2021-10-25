Renan Mota quer boa sequência do CRB na reta final da Série B

Titular do Vila Nova-GO e em ótimo momento individual no clube, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, quer intensidade máxima da equipe na reta final da temporada. Segundo o jogador, a ideia é fazer um fim de ano vitorioso.- A ideia de todos no clube é fazer uma boa reta final de temporada para que a equipe possa terminar o ano com vitórias e com o Vila garantido na Série B. O grupo está muito motivado para conquistar os objetivos traçados - disse.